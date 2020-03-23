23.03.2020, 20:10

K-rauta ограничивает количество посетителей и предлагает сделать то же самое всем магазинам Эстонии


EST
K-RAUTA
K-RAUTAFoto: VÄINO SILM

В интересах здоровья клиентов и сотрудников сеть K-rauta принимает в своих магазинах жесткие меры безопасности и, начиная с завтрашнего дня, 24 марта, ограничивает количество посетителей с целью снизить количество контактов и предупредить скопления людей в магазинах.

Помимо этого, все кассы и инфо-киоски оснащаются защитными стеклами, а в пользование сотрудникам и клиентам предоставляются перчатки и дезинфицирующие средства. Сеть магазинов K-rauta уже предоставила Союзу торговых предприятий рекомендации о внедрении ограничений на количество клиентов в зависимости от размеров магазина и требовании посещать магазин в одиночку.

”Ограничение количества посетителей — важная мера по профилактике рисков, которую мы рекомендуем взять на вооружение всем остальным работающим в Эстонии предприятиям торговли, — сказал руководитель Kesko Senukai Eesti Донатас Залобайтис. — На примере продаж мы видим, что в период карантина люди ищут, чем заняться дома, более активно готовятся к садово-огородному сезону и затевают домашний ремонт. Уже сегодня мы предлагаем клиентам возможность укомплектовать и доставить товар домой, но по-прежнему хотим держать открытыми и магазины, понимая, что это означает следование более жестким правилам. В розничной торговле работает более 25 тысяч человек, а люди нуждаются в повседневных товарах и во время кризиса”.

Предложения членам Союза торговых предприятий и другим предприятиям торговли:

- Ограничить количество посетителей во всех магазинах, работающих в Эстонии, в соответствии с площадью. Например, если торговая площадь магазина составляет 1000 квадратных метров, для единовременного посещения допускается не более 10 клиентов; в магазин площадью до 5000 квадратных метров — не более 30 клиентов и в магазин площадью более 5000 квадратных метров — до 50 клиентов одновременно.

- В магазин нельзя идти компанией — дети, другие члены семьи, друзья должны оставаться дома. Помочь с выбором товара можно и при помощи видеозвонка.

- При необходимости клиенты дожидаются допуска в магазин на улице, соблюдая двухметровую дистанцию.

Профилактические методы, принятые и дополнительно принимаемые в магазинах K-rauta:

- В магазин допускается ограниченное количество посетителей в зависимости от размера магазина.

- Для соблюдения дистанции на полу возле инфо-боксов размещены наклейки, соответствующие наклейки заказаны и для зон вокруг касс.

- В части магазинов на кассах установлены прозрачные перегородки для барьерного препятствования контакту между сотрудником и клиентами, на этой неделе такие перегородки будут установлены во всех магазинах.

- Весь обслуживающий персонал носит перчатки, такую же возможность начнут предлагать и клиентам.

- У каждой кассы и каждого инфо-бокса для клиентов находятся дезинфицирующие средства для рук.

- Основные используемые площади постоянно очищаются и дезинфицируются

- Клиенты оповещаются о том, что утренние часы для покупок оставляются группам риска, а остальные посетители ожидаются с 11:30.

- Менеджеры по обслуживанию бизнес-клиентов работают удаленно и общаются с клиентами по телефону и электронной почте.

- При желании частные клиенты могут сделать заказ по телефону или электронной почте и получить товар бесконтактным методом на складе или заказав доставку домой.

- Для сотрудников действует инструкция по чрезвычайному положению, на работу допускаются исключительно здоровые сотрудники без каких-либо симптомов; сотрудники соблюдают между собой дистанцию.

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