К проекту завода по рафинированию жидких топлив привлечены итальянцы
Работы по составлению предварительного проекта завода по предварительному рафинированию жидких топлив начнутся в этом месяце.
Работы по составлению предварительного проекта завода по предварительному рафинированию жидких топлив начнутся в этом месяце.
Eesti Energia и Viru Keemia Grupp заключили с итальянским предприятием KT Kinetics Technology договор о начале работ по составлению предварительного проекта завода по предварительному рафинированию жидких топлив. Предварительный проект уточнит размер и окупаемость инвестиции.
Договор был заключен после состоявшегося 30 сентября заседания правительственной комиссии по вопросам климата и энергии, на котором была выражена поддержка продолжению предварительных работ этого проекта. В октябре генеральный секретарь Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол представил в Эстонии свежий анализ, в соответствии с которым мировой спрос на жидкие виды топлива будет расти как минимум до 2040 года. Предварительный проект завода будет готов летом 2020 года, после чего будет принято решение о продолжении работы над основным проектом.
По оценке председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, от планируемого завода по предварительному рафинированию выиграют все стороны — эстонское государство и общество, а также производители жидких топлив.
”Реализация данного проекта развития особенно актуальна сейчас, когда общество движется к более чистой и экологичной экономике”, — сказал Асманн. ”Строительство завода по предварительному рафинированию поможет вывести добавочную стоимость, создаваемую сланцевой промышленностью, на качественно новый уровень, снизив при этом нагрузку на окружающую среду. Участие правительства и проявляемый с его стороны интерес к проекту — это позитивный сигнал инвесторам, указывающий на правовую определенность, что повышает вероятность реализации проекта”.
По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, поддержка правительственной комиссии по вопросам климата и энергии, а также долгосрочные перспективы спроса на жидкие топлива придают чувство уверенности в том, что проект предварительного рафинирования стоит продолжать.
”Мы уверены, что предварительное рафинирование — это разумное решение для Эстонии. Во-первых, высокий спрос на жидкие виды топлива прогнозируется еще по крайней мере на 20 лет. Во-вторых, в Эстонии есть ресурсы и компетенции для развития конкурентоспособной технологии, позволяющей экспортировать топливо, содержащее в пять раз меньше серы, чем разрешено в мире. В-третьих, с помощью завода по предварительному рафинированию мы сможем выполнить долгосрочные цели по сокращению объемов углерода”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и добавил, что принесенные проектом доходы можно в свою очередь инвестировать в углеродно-нейтральные технологии.
Переход от производства электроэнергии из сланца к производству жидких топлив сократит выбросы СО2 при производстве энергии в 3,3 раза. Завод по предварительному рафинированию увеличит годовые экспортные доходы Эстонии на 225 миллионов евро и обеспечит в будущем ежегодные налоговые поступления в госбюджет в размере 90 миллионов евро.
В качестве равноправных партнеров Eesti Energia AS и Viru Keemia Grupp AS заключили договор о сотрудничестве для строительства завода по предварительному рафинированию сланцевого масла. Завод сможет перерабатывать 1,6 миллиона тонн жидких топлив в год. Ориентировочная стоимость проекта составляет 650 миллионов евро, завод будет готов в 2024 году. Завод обеспечит работой около 100 человек из Ида-Вирумаа и гарантирует сохранение уже созданных рабочих мест в этом регионе.
Предприятие KT Kinetics Technology успешно участвовало в нескольких строительных тендерах по развитию сланцевой промышленности Эстонии, оно имеет большой опыт в проектировании и строительстве заводов по рафинированию.
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