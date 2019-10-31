К проекту завода по рафинированию жидких топлив привлечены итальянцы

Eesti Energia и Viru Keemia Grupp заключили с итальянским предприятием KT Kinetics Technology договор о начале работ по составлению предварительного проекта завода по предварительному рафинированию жидких топлив. Предварительный проект уточнит размер и окупаемость инвестиции.

Договор был заключен после состоявшегося 30 сентября заседания правительственной комиссии по вопросам климата и энергии, на котором была выражена поддержка продолжению предварительных работ этого проекта. В октябре генеральный секретарь Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол представил в Эстонии свежий анализ, в соответствии с которым мировой спрос на жидкие виды топлива будет расти как минимум до 2040 года. Предварительный проект завода будет готов летом 2020 года, после чего будет принято решение о продолжении работы над основным проектом.

Читайте также: Концерн Eesti Energia утроил объем производства возобновляемой энергии

По оценке председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, от планируемого завода по предварительному рафинированию выиграют все стороны — эстонское государство и общество, а также производители жидких топлив.