К правлению Kuusakoski присоединился Тоомас Колламаа

По словам работавшего до сих пор руководителем по закупкам Тоомаса Колламаа, новая должность означает большую ответственность в связи с обеспечением удовлетворенности всех работников и поддержанием хорошего имиджа предприятия.

После назначения членом правления Тоомас Колламаа продолжит выполнять в Kuusakoski задачи руководителя по закупкам в Эстонии. Правление Kuusakoski будет состоять из двух членов — помимо Колламаа в него входит председатель правления Кулдар Суйтс.

Тоомас Колламаа работает в Kuusakoski с 2009 года — сначала он был администратором по работе с крупными клиентами, а с 2013 года занимает должность руководителя по закупкам в Эстонии. Прежде чем присоединиться к Kuusakoski Колламаа работал в сфере маркетинга в банке SEB, а также занимался продажами ключевым клиентам в предприятии оптовой торговли Tridens. Тоомас Колламаа окончил Таллиннский педагогический университет по специальности радиорежиссуры.

AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии предприятием по переработке отходов, отправляющим на переработку около половины металлолома в стране. Наряду с металлическим ломом Kuusakoski также принимает покрышки, старые электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы и другие опасные отходы. В общей сложности у AS Kuusakoski 11 пунктов обслуживания по всей Эстонии. Предприятие принадлежит ведущей североевропейской промышленной компании по переработке отходов и металлолома Kuusakoski Oy, действующей в 11 странах мира и трудоустраивающей около 3000 человек.