К лету Nõo изготовит свыше 600 тонн продуктов для гриля

Основанное на местном капитале мясное производство планирует вывести на рынок к предстоящему сезону 635 000 килограммов продуктов для гриля, что на 10% больше, чем годом ранее.

”В кризисное время потребление мясных продуктов дома увеличилось, поскольку люди чаще готовят самостоятельно. Вместе с тем мы потеряли множество бизнес-клиентов в виде заведений питания, которые в период кризиса были вынуждены временно закрыться или существенно ограничить деятельность. В результате сейчас мы прилагаем усилия именно ради домашних потребителей. Тем более, что в настоящее время люди не путешествуют, и потребление остается высоким именно в пределах Эстонии”, — сказал руководитель Nõo Lihatööstus Тоомас Круустюк.

Поскольку в начинающемся летнем сезоне прогнозируется рост потребления мясных продуктов, Nõo Lihatööstus планирует нанять около двадцати новых работников.

”Лето для нас — один из наиболее интенсивных рабочих периодов за весь год, и нам непременно понадобятся дополнительные помощники. Также мы ищем и постоянный персонал: прежде всего, не хватает специалистов, обучение которых организуем на месте мы сами. Небольшое преимущество будут иметь люди с опытом работы в пищевой промышленности, но мы рассмотрим и кандидатуры соискателей работы с опытом в других секторах”, — отметил Круустюк.

По его словам, в это сложное время жители Эстонии предпочитают мясу сосиски и колбаски. Летом же акцент смещается на гриль-колбаски и мясо птицы.

”Меняются предпочтения в том, что касается продуктов для гриля — люди чаще выбирают более дешевые продукты и товары со скидками. Поскольку общим трендом в Эстонии является движение в направлении здорового питания, сейчас заметно растет потребление продуктов из мяса птицы. Исходя из этого, мы вывели на рынок продукты, подготовленные в сотрудничестве с Fitlap и Joel Ostrat. Разумеется, гурманы по-прежнему найдут в нашем ассортименте традиционное мясо для гриля Nõo, а также разработанную эстонскими мастерами гриля серию BBQ Symphony. Продукты для гриля из свинины все еще производятся в наибольшем количестве, но в сравнении с продуктами из мяса птицы в этом году их объем значительно не увеличится”, — добавил Круустюк.