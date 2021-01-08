К концу года сеть 5G Telia расширилась вдвое

Если 10 ноября при запуске сети 5G Telia технология 5G стала общедоступной в десяти различных рaйонах Таллинна, Тарту и Пярну, то в декабре добавилось еще десять зон. Добавились совершенно новые зоны покрытия, такие как Раквере в Ляэне-Вирумаа и населенные пункты Юри и Лоо в Харьюмаа. Новые зоны 5G также появились в Таллинне и Тарту.

По словам руководителя по технологиям Eesti Telia Андре Виссе, сеть 5G Telia будет постепенно достигать различных регионов и клиентов, а запланированный на этот год аукцион частоты 3,5 ГГц даст возможность еще больше расширить сеть и увеличить скорости.

”Одно из наших основных направлений в этом году и в ближайшие годы — развитие сети 5G, чтобы предлагать нашим клиентам еще более быстрые и качественные соединения. Мы также открыты для сотрудничества с различными предприятиями и учреждениями в области 5G”, — сказал Виссе.

Чтобы использовать первую сеть 5G, доступную для конечных пользователей Эстонии, телефон клиента должен поддерживать технологию 5G. Ассортимент Telia в настоящее время включает несколько моделей OnePlus, Sony и Xiaomi с поддержкой 5G. Клиентам Telia также необходимо использовать в своем телефоне определенный пакет мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитный пакет для частных клиентов, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитный пакет для бизнес-клиентов.

Все клиенты Telia, которые уже пользуются пакетами такого объема и обладают смартфоном с поддержкой Telia 5G, смогут использовать технологию 5G автоматически. Идентификатор сети в верхней части экрана телефона показывает подключен ли телефон в данный момент к сети 5G.

Зоны покрытия, где можно пользоваться Telia 5G:



Таллинн



Дом печати, район Пярну мнт. и улицы Татари

Главный офис Telia

Район вокруг универмага Stockmann

Район вокруг Дома радио

Район вокруг ТЦ Solaris

Улица Бетоони (т. н. район IKEA)

Район Котла культуры, Горхолла, Tallink SPA

Район офиса Telia на ул. Сыле

Район улицы Эндла

Район ТЦ Magistrali



Харьюмаа



Населенный пункт Лоо

Населенный пункт Юри



Ляэне-Вирумаа



Центр Раквере



Пярну