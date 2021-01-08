08.01.2021, 09:10

К концу года сеть 5G Telia расширилась вдвое


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LogodFoto: Jaanus Lensment

Первая сеть 5G в Эстонии, открытая Telia в ноябре прошлого года, к концу 2020 года дважды расширилась, и на сегодняшний день предприятие установило около двадцати базовых станций 5G.

Если 10 ноября при запуске сети 5G Telia технология 5G стала общедоступной в десяти различных рaйонах Таллинна, Тарту и Пярну, то в декабре добавилось еще десять зон. Добавились совершенно новые зоны покрытия, такие как Раквере в Ляэне-Вирумаа и населенные пункты Юри и Лоо в Харьюмаа. Новые зоны 5G также появились в Таллинне и Тарту.

По словам руководителя по технологиям Eesti Telia Андре Виссе, сеть 5G Telia будет постепенно достигать различных регионов и клиентов, а запланированный на этот год аукцион частоты 3,5 ГГц даст возможность еще больше расширить сеть и увеличить скорости.

”Одно из наших основных направлений в этом году и в ближайшие годы — развитие сети 5G, чтобы предлагать нашим клиентам еще более быстрые и качественные соединения. Мы также открыты для сотрудничества с различными предприятиями и учреждениями в области 5G”, — сказал Виссе.

Чтобы использовать первую сеть 5G, доступную для конечных пользователей Эстонии, телефон клиента должен поддерживать технологию 5G. Ассортимент Telia в настоящее время включает несколько моделей OnePlus, Sony и Xiaomi с поддержкой 5G. Клиентам Telia также необходимо использовать в своем телефоне определенный пакет мобильного интернета: 20 ГБ, 40 ГБ или безлимитный пакет для частных клиентов, 28 ГБ, 56 ГБ или безлимитный пакет для бизнес-клиентов.

Все клиенты Telia, которые уже пользуются пакетами такого объема и обладают смартфоном с поддержкой Telia 5G, смогут использовать технологию 5G автоматически. Идентификатор сети в верхней части экрана телефона показывает подключен ли телефон в данный момент к сети 5G.

Зоны покрытия, где можно пользоваться Telia 5G:


Таллинн

  • Дом печати, район Пярну мнт. и улицы Татари
  • Главный офис Telia
  • Район вокруг универмага Stockmann
  • Район вокруг Дома радио
  • Район вокруг ТЦ Solaris
  • Улица Бетоони (т. н. район IKEA)
  • Район Котла культуры, Горхолла, Tallink SPA
  • Район офиса Telia на ул. Сыле
  • Район улицы Эндла
  • Район ТЦ Magistrali


Харьюмаа

  • Населенный пункт Лоо
  • Населенный пункт Юри


Ляэне-Вирумаа

  • Центр Раквере


Пярну

  • Район улицы Рюйтли
  • Раон улицы Суур-Йыэ

Тарту

  • Район Tasku, Kaubamaja и Kvartal
  • Район улицы Тяхе
  • Район улицы Фортууна
  • Улица Кастани и квартал Аппаратного завода
  • Район улицы Лайа
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