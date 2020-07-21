К концу года магазины Comarket превратятся в Selver

При этом продуктовый магазин Solaris продолжит работать под брендом Solaris Toidupood. Два магазина Delice, расположенные в Виймси и Пярну, также сохранят прежнее название.

”Речь идет о достижении одной из долгосрочных стратегических целей Tallinna Kaubamaja Grupp — расширении деятельности в области супермаркетов. Из года в год мы органично расширяли сеть магазинов Selver и долю рынка, в то же время активно занимаясь поисками возможности для более быстрого скачка в развитии. Теперь это становится реальностью, и я искренне рад, что в результате мы сможем присоединить к группе компанию с сильной позицией на рынке и с подходящей для нас сетью дополнительных магазинов”, — сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp AS Рауль Пуусепп, комментируя сделку по покупке.

По словам члена правления Selver AS Кристи Ломп, слияние двух местных торговых сетей создает синергию, которая объединит самый ценный опыт и успешные инициативы обеих компаний. ”Объединенная компания с более широкой и плотной сетью магазинов укрепит сферу основанной на эстонском капитале торговли, ценящей обслуживание, исходящее из интересов клиентов и высококачественные товары от местных эстонских производителей”, — сказала Кристи Ломп.