К 8 марта K-rauta продает в четыре раза больше цветов, чем к 14 февраля

Накануне 8 марта и в сам праздничный день в магазинах K-rauta покупается в четыре раза больше цветов, чем в День Валентина, сообщает пресс-служба магазина. По сравнению же с обычной весенней неделей продажи цветов к женскому дню вырастают более чем в десять раз.

В отличие от распространенного мнения, наиболее популярными цветами к женскому дню являются вовсе не розы, а тюльпаны. Специально к женскому дню сеть K-rauta закупает у эстонского производителя Nurmiko 15 000 тюльпанов. Наряду с тюльпанами наибольшей популярностью пользуются также нарциссы.

”Хотя в праздничное время больше всего пользуются спросом срезанные цветы, каждый год все чаще люди делают более осознанное решение, и продажи показывают, что довольно много дарят и цветов в горшках — прежде всего орхидеи, розы и гиацинты. Честь цветов при этом позднее пересаживается в сад”, — рассказала руководитель по маркетингу K-rauta Кристина Ковалькова.

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