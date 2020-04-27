К 1 мая необходимо сменить зимнюю резину. А как же ЧП?

Чрезвычайное положение никаким образом не повлияет на требование закона сменить зимнюю резину на летнюю до 1 мая, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Закон говорит о том, что с 1 мая резина должна быть уже летняя. В связи с продлением чрезвычайного положения каждую ситуацию мы будем рассматривать индивидуально. Некоторые люди по причине назначенного карантина, например, не смогли поменять резину. Будем общаться и уже тогда принимать решение. Каждому человеку должно быть предоставлено разумное время для того, чтобы поменять резину. Есть ничего не мешает, то это стоит сделать при первой возможности. Тем более на летней резине удобнее и безопаснее в тёплую погоду", — объяснил оперативный уполномоченный Пыхьяской префектуры Эрик Йыэсаар.

Комиссар полиции утверждает, что обмануть стражей правопорядка, сославшись на невозможность поменять зимнюю резину, не получится.

"Все люди, которым назначен карантин, внесены в нашу базу данных, чтобы мы могли контролировать, соблюдает ли они условия карантина. И таким же образом мы будем проверять это в связи с вопросом замены шин: был ли человек действительно на карантине или просто говорит, что был", — добавил Йыэсаар.

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