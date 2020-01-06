Julianus Inkasso в прошлом году вернула клиентам более 37 млн евро

Это на 15% больше, чем в 2018 году.

В этом году Julianus Inkasso отмечает свое 25-летие. За это время рассмотрено боле 2 млн требований и в общей сложности возвращено клиентам 290 млн евро.

Самым важным событием прошлого года Julianus Inkasso считает приобретение своего многолетнего конкурента в Эстонии, 23 года действовавшей на рынке AS Lowell Eesti (прежнее название Lindorff). Таким образом увеличили свой портфель требований на 60 000 требований.