Jazzkaar наполнит музыкой поезда Elron
В этом году фестиваль Jazzkaar берет начало в поездах Elron, где джазовые музыканты дадут концерты, соединяя музыкой разные уголки Эстонии.
В этом году фестиваль Jazzkaar берет начало в поездах Elron, где джазовые музыканты дадут концерты, соединяя музыкой разные уголки Эстонии.
Руководитель отдела по связям с общественностью Elron Марийс Адамберг сказала, что если обычно пассажиры пользуются поездами, чтобы доехать на разные концертные площадки Эстонии, то в сотрудничестве с Jazzkaar, в этом году музыка будет и поездах. „Elron сотрудничает с фестивалем Jazzkaar, только в этом случае джазовую музыку смогут послушать и те, кто не сможет прийти на концерты,” — произнесла Адамберг, по ее словам сотрудничество, которое продолжается уже несколько лет, прежде всего обусловлено отзывами пассажиров прошлых лет, которые очень положительно отнеслись к джазовым поездам.
Руководитель проекта Jazzkaar Linnaruumiprojekt Мерли Антсмаа сказала, что благодаря положительным отзывам прошлых лет, в этом году было решено предложить гораздо больше музыкальных впечатлений на большем количестве рейсов. „Это же здорово, когда в обычно тихом поезде, в качестве сопровождения можно послушать спокойную джазовую музыку живьем ”- произнесла Антсмаа, которая также отметила и то, что быстро и безопасно добраться на концерты общеэстонского фестиваля Jazzkaar в разные города Эстонии поможет предприятие Elron, которое организует движение пассажирских поездов, также благодаря этому сотрудничеству мы повышаем осведомленность пассажиров, о том, что из себя представляет джазовая музыка.
Адамберг отметила, что первый рейс с джазовой музыкой отправится в понедельник, 15 апреля в 8.03 по маршруту Таллинн-Тарту и этот же музыкальный коллектив выступит вечером на маршруте Тарту-Таллинн.
В целом в поездах Elron пройдет 8 джазовых концертов: 15 апреля на маршруте Таллинн-Тарту-Таллинн, 16 апреля на маршруте Таллинн-Вильянди-Таллинн, 18 апреля на маршруте Таллинн-Саку-Таллинн и 24 апреля на маршруте Таллинн-Кивимяэ-Таллинн.
Дополнительную информацию о джазовых поездах можно посмотреть на elron.ee и jazzkaar.ee
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