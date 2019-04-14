Jazzkaar наполнит музыкой поезда Elron

Руководитель отдела по связям с общественностью Elron Марийс Адамберг сказала, что если обычно пассажиры пользуются поездами, чтобы доехать на разные концертные площадки Эстонии, то в сотрудничестве с Jazzkaar, в этом году музыка будет и поездах. „Elron сотрудничает с фестивалем Jazzkaar, только в этом случае джазовую музыку смогут послушать и те, кто не сможет прийти на концерты,” — произнесла Адамберг, по ее словам сотрудничество, которое продолжается уже несколько лет, прежде всего обусловлено отзывами пассажиров прошлых лет, которые очень положительно отнеслись к джазовым поездам.

Руководитель проекта Jazzkaar Linnaruumiprojekt Мерли Антсмаа сказала, что благодаря положительным отзывам прошлых лет, в этом году было решено предложить гораздо больше музыкальных впечатлений на большем количестве рейсов. „Это же здорово, когда в обычно тихом поезде, в качестве сопровождения можно послушать спокойную джазовую музыку живьем ”- произнесла Антсмаа, которая также отметила и то, что быстро и безопасно добраться на концерты общеэстонского фестиваля Jazzkaar в разные города Эстонии поможет предприятие Elron, которое организует движение пассажирских поездов, также благодаря этому сотрудничеству мы повышаем осведомленность пассажиров, о том, что из себя представляет джазовая музыка.

Адамберг отметила, что первый рейс с джазовой музыкой отправится в понедельник, 15 апреля в 8.03 по маршруту Таллинн-Тарту и этот же музыкальный коллектив выступит вечером на маршруте Тарту-Таллинн.