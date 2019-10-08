Извлекли уроки: Мустамяэ объявил международный конкурс на госпоставку

«Продолжительность будущего договора поставки составляет шесть лет», — сказал старейшина района Лаури Лаатс. «Впервые в одном конкурсе на госпоставку мы объединили зимнюю и летнюю уборку внутриквартальных дорог в Мустамяэ, а также круглогодичное обслуживание внутриквартальных зеленых зон.

Прошлая зима 2018/2019 года была не из легких с точки зрения поддержания порядка в городе, мы извлекли уроки из этого опыта и, среди прочего, критически изучили наши текущие договоры на техническое обслуживание. Объединяющий в себе ряд работ договор на госпоставку, который к тому же имеет более продолжительный, чем обычно, срок, должен обеспечить в городе оказание комплексной, качественной, круглогодичной услуги обслуживания. Поскольку договор имеет более длительный срок, то и подрядчик в большей степени заинтересован инвестировать в оказывающее услугу оборудование и рабочую силу».

Предложения по тендеру в районную управа Мустамяэ следует присылать в электронном виде посредством центра госпоставок до 10:00 часов 5 ноября.

«Мы очень надеемся, что в конкурсе примут участие преисполненные энтузиазма отечественные и зарубежные подрядчики, которые искренне заинтересованы, готовы и компетентны предложить качественную услугу по разумной цене», — добавил Лаатс. «Договор с самым успешным участником конкурса вступит в силу с 1 января 2020 года, и если всё пойдет хорошо, то на протяжении последующих шести лет жители Мустамяэ могут быть уверены, что наши дороги, парки и зоны зеленых насаждений круглый год будут находиться в отличном состоянии».