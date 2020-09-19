19.09.2020, 18:34

Известный владелец таллиннских отелей объявлен банкротом

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Hotellid Tallinnas 30.06.2020
Hotellid Tallinnas 30.06.2020Foto: Andres Putting

Если в июне выяснилось, что управляющий отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, фирма TallinnHotels подала заявление о банкротстве и сократила 120 работников, то 10 сентября Харьюский уездный суд признал фирму банкротом, пишет dv.ee.

В июне управляющий TallinnHotels Айн Кяпп сказал, что предприятие достигло того состояния, когда кроме банкротства других вариантов нет.

TallinnHotels OÜ была основана в 2005 году. Владелец — Руслан Растощенков через фирму OÜ Aldera Invest.

С 2020 года у фирмы появилась задолженность, которая в период заявления о банкротстве составила 94 980 евро.

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