Известный владелец таллиннских отелей объявлен банкротом

В июне управляющий TallinnHotels Айн Кяпп сказал, что предприятие достигло того состояния, когда кроме банкротства других вариантов нет.

TallinnHotels OÜ была основана в 2005 году. Владелец — Руслан Растощенков через фирму OÜ Aldera Invest.

С 2020 года у фирмы появилась задолженность, которая в период заявления о банкротстве составила 94 980 евро.

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