Известный таллиннский ресторан открыл гастрономический интернет-магазин

Находящийся в Таллинне ресторан Moon в Таллинне открыл интернет-магазин, в котором можно приобрести не только готовые блюда, но закуски и ингредиенты блюд, предлагаемых в ресторане.
"В эти интересные и особенные времена мы снова ступили на путь новых открытий", - пишет команда ресторана, куда входят Роман Защеринский, Игорь Андреев и Яна Защеринский.
Интернет-магазин Moon Deli объединяет кухню трех их ресторанов - Moon, Kolm Sibulat и Mantel & Korsten.
Заказать на дом или на работу можно не просто целые блюда, но и другие вещи, которые обычно подаются в ресторанах в маленьком количестве - например, целую буханку домашнего хлеба или же баночку карамелизированного масла, маринованного фенхеля или кимчи.
Таким образом еда ресторана, который входит в Путеводитель White Guide уже пять лет подряд, остается доступной, несмотря на любый ограничения, вызванные коронавирусом.
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