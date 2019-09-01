01.09.2019, 13:45

Известный предприниматель: и ежу ясно, что забирать деньги из второй ступени невыгодно

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rus.delfi.ee
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Konverents „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni"
Konverents „Eesti ettevõtlus 30: vahvliküpsetajast nutika spetsialiseerumiseni"Foto: Priit Simson

Известный предприниматель и один из основателей Hansapank Юри Мыйз считает, что ничего особенного из-за пенсионной реформы не произойдет. Много шума, мало дела, прокомментировал он сегодняшнюю ситуацию, пишет портал Geenius.

По мнению Мыйза, очень мало будет тех, кто осмелиться взять деньги из второй ступени пенсионного страхования: "Это же и ежу понятно, что забирать деньги невыгодно".

"По всей видимости, будет так: политики станут говорить "Вот! Мы сделали!", но к реальным результатам или изменениям они не приведут", - сказал Мыйз.

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