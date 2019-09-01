Известный предприниматель: и ежу ясно, что забирать деньги из второй ступени невыгодно

По мнению Мыйза, очень мало будет тех, кто осмелиться взять деньги из второй ступени пенсионного страхования: "Это же и ежу понятно, что забирать деньги невыгодно".

"По всей видимости, будет так: политики станут говорить "Вот! Мы сделали!", но к реальным результатам или изменениям они не приведут", - сказал Мыйз.