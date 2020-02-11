Известный магазин электроники продал клиенту два проблемных телевизора, но деньги возвращать отказался

В феврале прошлого года клиент приобрел в магазине Klick Eesti телевизор за 299,99 евро. Уже в апреле телевизор сломался и оказался в ремонтной мастерской, рекомендованной магазином. Телевизор отремонтировали, но в мае он сломался снова. На этот раз отремонтировать его не удалось. Тогда клиент пожелал обменять его на более дорогой вариант и доплатил магазину 100 евро. Через несколько месяцев и с этим телевизором возникли проблемы. Клиент привез его в магазин и пожелал расторгнуть договор купли-продажи. Магазин отказался принимать товар и отправил его в ремонт.

Клиент же не хотел, чтобы телевизор ремонтировали, и потребовал обратно деньги. Он отметил, что магазин доставил ему неудобства тем, что в течение нескольких месяцев (с февраля по сентябрь) он не мог пользоваться товаром. Также клиенту пришлось покрывать расходы по транспортировке в мастерскую.

Магазин же заявил, что второй телевизор отремонтирован и клиент может им пользоваться, поэтому причин для возврата денег нет.

Комиссия по потребительским спорам решила, что в сентябре клиент уже не имел права отказаться от договора. Однако срок в 39 дней, которые в общей сложности ушли на ремонт телевизора, не является разумным. По оценке комиссии, подобного рода ремонт должен производиться незамедлительно.

Таким образом, комиссия вынесла решение в пользу клиента и постановила, что магазин должен вернуть ему 399,99 евро. К настоящему моменту деньги клиенту возвращены.