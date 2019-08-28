Известный аналитик: множество индикаторов вызывают беспокойство за будущее экономики Эстонии

Поэтому, по оценке SEB, в ближайшие годы удастся избежать глобального экономического спада. Ведущие центробанки взяли четкий курс на дальнейшее ослабление монетарной политики, что позволит экономикам, испытывающим трудности, вздохнуть более свободно. Высокая занятость и сохраняющаяся потребность работодателей в кадрах влияет на рынки труда положительно, снижая «естественный» уровень безработицы и привлекая на рынок труда все большую часть общества.

Европейский центральный банк еще больше ослабляет монетарную политику

Для Эстонии ключевым вопросом является дальнейшая судьба экономики еврозоны, которая до сих была достаточно неоднозначной. Промышленный сектор во главе с Германией вследствие слабого спроса испытывает трудности. А вот в сфере обслуживания дела по-прежнему обстоят хорошо – за счет очень высокой занятости и хорошего роста зарплат. Ключевой вопрос ближайшего будущего для экономики Европы заключается в том, перекинутся ли трудности промышленности на внутреннее потребление – и если да, то в какой степени. Европейский центральный банк со своей стороны сделает все, чтобы поддержать экономику, снизив к концу года отрицательную процентную ставку по вкладам до -0,6%.

Исходя из этого мы берем на себя смелость прогнозировать на ближайшие годы для Европы скорее ускорение экономического роста, который к 2021 года вырастет с сегодняшнего 1% до 1,3%. Экономический рост наших основных торговых партнеров, Финляндии и Швеции, явно замедлился и в ближайшие годы останется умеренным – в среднем 1,5% в год.

Экономический рост Эстонии замедляется

Несмотря на то что 2019 год начался для Эстонии очень хорошо, существует множество индикаторов, которые вызывают беспокойство за будущее. Из них наибольшего внимания заслуживает резкое падение экономической уверенности промышленных предприятий, указывающее на то, что проблемы европейского промышленного сектора стали актуальными и здесь.

Наряду с временными проблемами спроса на промышленность оказывает влияние значительное удорожание эстонской рабочей силы за последние годы, что делает многие компании неконкурентоспособными. По этим причинам вклад промышленности и экспорта в экономический рост последующих лет ожидается скромным. Как и во многих других странах, хороший темп сохраняет сектор обслуживания, который в отличие от промышленности во многом выиграл за счет быстрого роста зарплат в последние годы. Большое значение промышленности в части занятости и ее ожидаемый спад в дальнейшем неизбежно будет сдерживать и рост частного потребления. Вследствие демографических тенденций ожидается, что рост промышленности будет весьма скромным.

Под вопросом остается и будущее строительного сектора. Несмотря на потенциальное сужение круга покупателей, сектор недвижимости до сих пор строил достаточно смелые планы на будущее. Резкое снижение числа молодых людей в возрасте, когда приобретается жилье, вскоре может существенно подкорректировать такой оптимизм. Неопределенность в данном секторе создает и будущее государственных инвестиций – в ситуации, когда поддержка Европейского союза, как предполагается, значительно уменьшится.

Подводя итоги, можно сказать, что Эстония вступила в фазу более медленного роста. По оценке SEB, благодаря сильному началу года экономика Эстонии в нынешнем году вырастет еще на 3%, однако к 2020 году рост ВВП снизится до 2,3%, а к 2021 году – до 2%.