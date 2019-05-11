11.05.2019, 16:30

Известность портала Kinnisvara24 достигла уровня прежних лидеров рынка


rus.delfi.ee
EST
Известность портала Kinnisvara24 достигла уровня прежних лидеров рынка
Фото: kinnisvara 24

Свежее исследование Turu-uuringute AS демонстрирует, что продавцы и покупатели недвижимости пользуются для поиска информации в основном тремя порталами: kv.ee, City24 и Kinnisvara24.

Известность вышедшего на рынок всего год назад портала Kinnisvara24 практически достигла уровня доминировавших ранее на рынке порталов kv.ee и City24.

Согласно результатам исследования, тремя наиболее популярными каналами связанных с недвижимостью предложений являются порталы kv.ee, City24 и Kinnisvara24, за которыми следуют поисковик Google, Facebook и сайты бюро недвижимости. В сравнении с предыдущим исследованием 2016 года, значимость годами царивших на рынке порталов kv.ee и City24 уменьшилась в связи с тем, что в прошлом году на рынок вышел новый портал Kinnisvara24.

Если в 2016 году 58% респондентов искали предложения по недвижимости на портале kv.ee, то в 2019 году kv.ee используют 49% ответивших. Количество предпочитающих City24 сократилось с 49% до 45%. А новичок Kinnisvara24 всего за год стал наиболее популярным каналом поиска предложений по недвижимости для 39% респондентов.

Исполнительный директор Kinnisvara24 Калев Роозивяли сказал, что быстрый рост известности нового портала подтверждается также числом посещений. ”Мы запустили новую среду объявлений о недвижимости всего год назад, выйдя на рынок, на котором годами доминировали два портала, чей единый собственник позволил им действовать в качестве монополии. Уже в конце прошлого года мы порадовались тому, что количество наших посетителей и объявлений превысило показатели City24, и мы вышли на второе место. Всего за год по известности Kinnisvara24 догнал порталы с 20-летней историей и стал одним из наиболее важных каналов объявлений о недвижимости”, — пояснил Роозивяли.

В апреле этого года компания Turu-uuringute AS провела по заказу Союза фирм недвижимости Эстонии многоцелевое исследование известности, в ходе которого были опрошены 756 респондентов. Участники опроса реже, чем в прошлый раз называли в качестве источника информации сайты фирм недвижимости, заметно меньше для поиска информации использовали и бумажные версии газет. Наряду с ростом известности нового портала увеличилось и количество тех, кто ищет объявления на Facebook.

Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond , 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.

Читайте также: