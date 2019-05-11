Известность портала Kinnisvara24 достигла уровня прежних лидеров рынка

Исполнительный директор Kinnisvara24 Калев Роозивяли сказал, что быстрый рост известности нового портала подтверждается также числом посещений. ”Мы запустили новую среду объявлений о недвижимости всего год назад, выйдя на рынок, на котором годами доминировали два портала, чей единый собственник позволил им действовать в качестве монополии. Уже в конце прошлого года мы порадовались тому, что количество наших посетителей и объявлений превысило показатели City24, и мы вышли на второе место. Всего за год по известности Kinnisvara24 догнал порталы с 20-летней историей и стал одним из наиболее важных каналов объявлений о недвижимости”, — пояснил Роозивяли.
В апреле этого года компания Turu-uuringute AS провела по заказу Союза фирм недвижимости Эстонии многоцелевое исследование известности, в ходе которого были опрошены 756 респондентов. Участники опроса реже, чем в прошлый раз называли в качестве источника информации сайты фирм недвижимости, заметно меньше для поиска информации использовали и бумажные версии газет. Наряду с ростом известности нового портала увеличилось и количество тех, кто ищет объявления на Facebook.
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.