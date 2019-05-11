Известность портала Kinnisvara24 достигла уровня прежних лидеров рынка

Известность вышедшего на рынок всего год назад портала Kinnisvara24 практически достигла уровня доминировавших ранее на рынке порталов kv.ee и City24.

Согласно результатам исследования, тремя наиболее популярными каналами связанных с недвижимостью предложений являются порталы kv.ee, City24 и Kinnisvara24, за которыми следуют поисковик Google, Facebook и сайты бюро недвижимости. В сравнении с предыдущим исследованием 2016 года, значимость годами царивших на рынке порталов kv.ee и City24 уменьшилась в связи с тем, что в прошлом году на рынок вышел новый портал Kinnisvara24.

Если в 2016 году 58% респондентов искали предложения по недвижимости на портале kv.ee, то в 2019 году kv.ee используют 49% ответивших. Количество предпочитающих City24 сократилось с 49% до 45%. А новичок Kinnisvara24 всего за год стал наиболее популярным каналом поиска предложений по недвижимости для 39% респондентов.