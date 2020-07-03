Извечный вопрос: почему импортная клубника дешевле, чем эстонская?

На рынке цены на импортную клубнику составляют 2,50–3,50 € за кг. В то же время цены на эстонскую клубнику остаются очень высокими. Как же именно формируется цена ягод, вызывая такую большую разницу? При формировании цены учитывается несколько факторов, как предложение, спрос, маркетинг и доход потребителей.

Импортная клубника быстро появляется на местных прилавках, а это означает, что ее довольно рано собирают и обрабатывают химией, которая разрешена в других странах и увеличивает не только объем собираемых с поля ягод, но и сохранность при транспортировке. Многие эстонские производители не используют так много пестицидов, поэтому урожай остается небольшим и ягоды имеют меньший срок годности. Поэтому импортные ягоды могут содержать в 10 раз больше химикатов, чем эстонские.

Кроме того, во многих европейских странах сельскохозяйственный налог ниже, а поддержка со стороны государства выше, чем в Эстонии. Все это и обуславливает более низкую цену импортной клубники на наших прилавках.

Опрос Maaleht среди производителей клубники показал, что от размера и сорта клубники зависит то, сколько можно заработать на ее сборе. Если учесть, что под палящим солнцем в среднем можно собирать клубнику около 4 часов и успеть собрать 30–60 кг ягод, в зависимости от их размера и скорости работника, то на почасовой оплате можно получить 14–20 евро. Если же платить работнику по 70–80 центов за килограмм, то за тот же объем собранной продукции выйдет плата в 21–48 евро.

Опрошенные производители жалуются на нехваткой рабочих рук, а также то, что многие, кто обещал прийти работать, отказались в последний момент. Одна из самых серьезных проблем в этом году -высокая температура, из-за которой некоторые виды клубники быстро созревают. В связи с нехваткой рабочей силы они могут так и остаться на поле. При сборе ягод небольшого размера скорость ниже, да и плата тоже.

Многие производители назвали себестоимость ягод около 2–2,50 €/кг в зависимости от урожая и от того, сколько затрат приходится на одну единицу. Некоторые сказали, что себестоимость могла подняться до 4 €/кг в связи с повышенными затратами на рабочую силу. Работники иногда запрашивали за сбор клубники 4 евро в час — нетто, то есть чистыми на руки.