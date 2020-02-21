Изменилась страница входа в интернет-банк SEB
Начиная с 21 февраля каждый клиент банка_ желающий войти в свой интернет- банк, должен прежде всего идентифицировать свой статус бизнес- или частного клиента и затем он будет перенаправлен на страницу входа в интернет-банк. Тем клиентам, которые используют для идентификации Smart-ID или Mobiil-ID, нужно будет также вводить свой личный код. Изменение было внедрено во всех трех странах Балтии одновременно. Цель новшества заключается в повышении безопасности входа в интернет-банк.
Москвичам посоветовали избавляться от квартир
В 3 года ей пришили отрезанные косилкой ступни: как живет Раса
Какое место в самолете действительно худшее
Гимнастка Спиридонова закрыла багажник авто в шпагате