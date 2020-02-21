Изменилась страница входа в интернет-банк SEB

Руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо: ”Определение статуса клиента и указание его личного кода наряду с признаком пользователя — это простые шаги, которые помогут избежать ошибок, обусловленных небрежностью при входе в интернет-банк, и вместе с тем обеспечат дополнительную защиту от фишинговых атак”.

Своим клиентам банк SEB напоминает, что при вводе PIN1 и PIN2 от Smart-ID и Mobiil-ID клиент должен убедиться, что подтверждает именно ту сделку, которую он желает совершить. Кроме того, банк просит проявлять предельную внимательность при поступающих SMS и электронных письмах, в которых содержатся прямые ссылки, особенно в период, когда все спешат задекларировать доходы и получить возврат денег.