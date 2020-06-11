Изменения Закона о специальной маркировке жидкого топлива направлены на второе чтение

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк объяснил, что сделанное комиссией уточнение связано с организацией работы предприятий. ”А именно — предприниматель, являющийся получателем государственной помощи в значении данного закона, имеет право разрешить использовать приобретенное им дизельное топливо специального назначения в целях, указанных в законе, входящему в тот же концерн предприятию или субподрядчику”, — сказал Кокк. Он добавил, что в таком случае это не будет считаться продажей топлива в значении Законе о жидком топливе, или его отчуждением.

Кокк объяснил, что в связи с низкими ценами на нефть и общим сокращением спроса, очень важно поддержать и улучшить финансовое положение предприятий, занимающихся добычей горючего сланца. Это поможет сократить давление на сокращение рабочих мест в Ида-Вирумаа. Предприятия сланцедобывающей промышленности обеспечивают работой около 5600 человек этого региона. Помимо этого, около 2000 человек оказывают предприятиям услуги или работают на субподряде.

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури не поддерживает создание налоговых льгот. ”Налоговые льготы — это скользкий путь. Всегда возникают вопросы, почему льготы распространяются на одни предприятия, а на другие — нет. Затем льготы расширяют до бесконечности и заканчивается это тем, что рушится структура налогообложения и теряется принцип равного обращения с предприятиями”, — сказала Лаури.

Она объяснила, что намного разумнее было бы применить более целостный подход к решению проблем в Ида-Вирумаа: создать подходящие меры для безработных и тех, кто может потерять работу, в том числе возможности для переобучения, а также помощь для создания и роста предприятий. При этом важно принять во внимание задачи и проблемы этого региона и Эстонии в целом, которые связаны с демографической динамикой и вопросами окружающей среды. ”В использовании горючего сланца и других полезных ископаемых также очень важна поддержка научной и исследовательской деятельности и инноваций”, — отметила Лаури.