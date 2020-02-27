Изменения в законе увеличат долю биомассы в производстве электроэнергии в Эстонии

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, целесообразным подходом является все более интенсивная замена сланца малоценной древесиной для повышения конкурентоспособности Нарвских электростанций на рынке электроэнергии, сохранения существующих рабочих мест в энергетическом секторе и создания новых рабочих мест в лесной промышленности. ”Продолжение работы Нарвских электростанций крайне важно с точки зрения энергетической безопасности Эстонии, ведь они должны и впредь обеспечивать нашу энергетическую независимость. При этом разумно использовать больше сланца для производства сланцевого масла”, — добавил он.
Новая редакция вышеназванного закона создает экономические предпосылки для более широкого использования в производстве электроэнергии биомассы, поскольку она выделяет меньше углекислого газа и является возобновляемым ресурсом. До сих пор древесные отходы использовались для производства в среднем 100 ГВт·ч электроэнергии, но в дальнейшем этот объем должен возрасти до 500 ГВт·ч.
Государство уже сформулировало цель: организовать в 2021 году торги с наиболее низкой ценой на энергию из возобновляемых источников для производства дополнительных 450 ГВт·ч. Эти торги будут технологически нейтральными, причем соответствующих законопроект не повлияет на данный план.
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