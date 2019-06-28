28.06.2019, 13:50

Изменения в Законе о табаке: с июля табачные изделия спрячут от глаз покупателей

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rus.delfi.ee
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Sigaretid
SigaretidFoto: Priit Simson

Начиная с 1 июля в силу вступят изменения к Закону о табаке, согласно которым запрещается демонстрация ассортимента табачных изделий в магазинах. Также будут запрещены различные сладкие и ароматические вещества в жидкостях для э-сигарет и дистанционная торговля табачными изделиями, сообщает Министерство социальных дел.

Цель ограничения демонстрации ассортимента табачных изделий — предотвратить начало курения среди несовершеннолетних, а также поддержать тех, кто хочет бросить курить.

”Употребление табака в Эстонии снижается и позитивным трендом можно отметить и то, что уменьшается вред здоровью от пассивного курения. За последние десять лет число людей, употребляющих табачные изделия как дома, на работе, так и в общественном пространстве сократилось вдвое. Однако последствия от употребления табака по-прежнему являются затратными и тяжелыми. Ограничения, которые вступают в силу в июле, это следующих шаг для того, чтобы уменьшить количество начинающих курильщиков среди молодежи и также избежать замещения курения альтернативных изделий, которые также вредны для здоровья”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам эксперта по табаку Института развития здоровья Минни Саапар, курение среди молодежи на протяжении многих лет также падает, однако по сравнению с другими странами, в Эстонии пробуют курить дети более раннего возраста. ”Все чаще первым опытом курения для молодежи становится курение э-сигареты. Именно поэтому ограничение видимости и доступности табачных изделий важно для того, чтобы защитить молодежь от манипуляций табачной промышленности”, — отметила Минни Саапар.

Продавцам предоставлена возможность самостоятельно решать, как именно они ограничат видимость и доступность табачных изделий в своем магазине. В инструкции Союза торговцев Эстонии есть на этот счет хорошие советы для разных типов магазинов. Например, можно пользоваться на прилавке или под ним закрытыми контейнерами, раздвижными дверями, руло или занавесками и так далее.

Помимо запрета на демонстрацию ассортимента табачных изделий с 1 июля вступит в силу запрет на дистанционную торговлю табачных изделий, что означает, что впредь будет нельзя покупать сигареты, э-сигареты и жидкости для них в интернет-магазинах. Также начиная с июля будет запрещено использование различных подсластителей и ароматических веществ в э-сигаретах. Исследования подтверждают, что для некурящих людей сладкий вкус, который не ассоциируется с табачными изделиями, более привлекателен, дети также предпочитают начинать курить э-сигареты со сладкими жидкостями.

За соблюдение требований, установленных Законом о табаке, отвечает департамент защиты прав потребителей и технического надзора.

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