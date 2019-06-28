Изменения в Законе о табаке: с июля табачные изделия спрячут от глаз покупателей

Цель ограничения демонстрации ассортимента табачных изделий — предотвратить начало курения среди несовершеннолетних, а также поддержать тех, кто хочет бросить курить.

”Употребление табака в Эстонии снижается и позитивным трендом можно отметить и то, что уменьшается вред здоровью от пассивного курения. За последние десять лет число людей, употребляющих табачные изделия как дома, на работе, так и в общественном пространстве сократилось вдвое. Однако последствия от употребления табака по-прежнему являются затратными и тяжелыми. Ограничения, которые вступают в силу в июле, это следующих шаг для того, чтобы уменьшить количество начинающих курильщиков среди молодежи и также избежать замещения курения альтернативных изделий, которые также вредны для здоровья”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам эксперта по табаку Института развития здоровья Минни Саапар, курение среди молодежи на протяжении многих лет также падает, однако по сравнению с другими странами, в Эстонии пробуют курить дети более раннего возраста. ”Все чаще первым опытом курения для молодежи становится курение э-сигареты. Именно поэтому ограничение видимости и доступности табачных изделий важно для того, чтобы защитить молодежь от манипуляций табачной промышленности”, — отметила Минни Саапар.