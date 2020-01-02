Изменение закона в части II пенсионной ступени коснулось 30 000 человек
1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.
1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.
"Начиная с 1 января лица, родившиеся в 1970 — 1982 годах и до сих пор не присоединившиеся ко II пенсионной ступени, могут подать заявление о присоединении, на основании которого им будет открыт пенсионный счет и их подсоединят к системе обязательный пенсионных накоплений", — сказал начальник отдела банка SEB Пеэтер Шамардин.
По его словам, обязанность делать пенсионные платежи для лиц, присоединившихся ко II ступени, возникнет в 2021 году.
К сегодняшнему дню к системе накопительной пенсии присоединились 746 000 человек, законодательная новация позволит это сделать еще 30 000 человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Страны, где нужно скрывать русское происхождение
Отель отказался пускать российских туристов
Реакция Познера на решение WADA об изоляции российского спорта
ОПГ мошенников из Минусинска, обманывающих банки, ждет суд