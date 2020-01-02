Изменение закона в части II пенсионной ступени коснулось 30 000 человек

"Начиная с 1 января лица, родившиеся в 1970 — 1982 годах и до сих пор не присоединившиеся ко II пенсионной ступени, могут подать заявление о присоединении, на основании которого им будет открыт пенсионный счет и их подсоединят к системе обязательный пенсионных накоплений", — сказал начальник отдела банка SEB Пеэтер Шамардин.

По его словам, обязанность делать пенсионные платежи для лиц, присоединившихся ко II ступени, возникнет в 2021 году.

К сегодняшнему дню к системе накопительной пенсии присоединились 746 000 человек, законодательная новация позволит это сделать еще 30 000 человек.