Изменение закона в части II пенсионной ступени коснулось 30 000 человек
1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.
1 января вошли в силу изменения в законодательстве, которые позволяют людям 1970 — 1982 годов рождения присоединиться ко II пенсионной ступени, если они ранее этого не сделали.
"Начиная с 1 января лица, родившиеся в 1970 — 1982 годах и до сих пор не присоединившиеся ко II пенсионной ступени, могут подать заявление о присоединении, на основании которого им будет открыт пенсионный счет и их подсоединят к системе обязательный пенсионных накоплений", — сказал начальник отдела банка SEB Пеэтер Шамардин.
По его словам, обязанность делать пенсионные платежи для лиц, присоединившихся ко II ступени, возникнет в 2021 году.
К сегодняшнему дню к системе накопительной пенсии присоединились 746 000 человек, законодательная новация позволит это сделать еще 30 000 человек.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Боровшийся с раком желудка хирург-онколог опубликовал письмо
Александр Кокорин и Павел Мамаев улетели за границу
Найденная в выгребной яме девочка подвергалась насилию
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?