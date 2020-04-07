07.04.2020, 10:35

Изменение индекса потребительских цен было самым маленьким за последние три с половиной года


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Kauplus. Foto on illustratiivne
Kauplus. Foto on illustratiivneFoto: Karin Kaljuläte

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в марте составило по сравнению с февралем -0,7% и по сравнению с мартом прошлого года 0,9%. Последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 0,9% в октябре 2016 года, когда изменение составило 0,6%.

По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 0,8% и услуги — на 1,1%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с мартом прошлого года на 3,5% и нерегулируемые цены повысились на 2,1%.

В сравнении с мартом прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлияло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на свежие фрукты (на 19,4%), мясо и мясные продукты (на 5,1%). Поступаемое в дома электричество было на 13,7% дешевле, бензин — на 0,2% дороже и дизельное топливо — на 2,4% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 14%), но подешевели картофель (на 26%) и свежие овощи (на 12%).

В сравнении с февралем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 4,7% моторное топливо, что составило 40% от общего изменения. Продукты питания и безалкогольные напитки были на 1,1% дешевле, а поступившее в дома электричество — на 5,1% дешевле.

Индекс потребительских цен за март отражает в основном ситуацию до объявления чрезвычайного положения, поскольку период сбора используемых в расчетах цен выпал именно на предшествующую ЧП неделю. Снижение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2020

Группа товаров

Март 2019 –
март 2020, %

Февраль 2020 –

Март 2020, %

ВСЕГО

0,9

-0,7

Продукты питания и безалкогольные напитки

2,3

-1,1

Алкогольные напитки и табак

-2,7

0,4

Одежда и обувь

2,1

1,5

Жилье

-3,0

-1,0

Домашнее хозяйство

1,3

0,3

Здравоохранение

3,3

-0,1

Транспорт

0,2

-2,0

Связь

-1,4

-0,1

Досуг

5,4

-0,1

Образование и детские учреждения

-8,3

-11,3

Питание вне дома, размещение

2,7

0,0

Различные товары и услуги

1,8

0,0

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