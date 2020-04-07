Изменение индекса потребительских цен было самым маленьким за последние три с половиной года

По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 0,8% и услуги — на 1,1%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с мартом прошлого года на 3,5% и нерегулируемые цены повысились на 2,1%.
В сравнении с мартом прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлияло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на свежие фрукты (на 19,4%), мясо и мясные продукты (на 5,1%). Поступаемое в дома электричество было на 13,7% дешевле, бензин — на 0,2% дороже и дизельное топливо — на 2,4% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 14%), но подешевели картофель (на 26%) и свежие овощи (на 12%).
В сравнении с февралем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 4,7% моторное топливо, что составило 40% от общего изменения. Продукты питания и безалкогольные напитки были на 1,1% дешевле, а поступившее в дома электричество — на 5,1% дешевле.
Индекс потребительских цен за март отражает в основном ситуацию до объявления чрезвычайного положения, поскольку период сбора используемых в расчетах цен выпал именно на предшествующую ЧП неделю. Снижение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2020
|
Группа товаров
|
Март 2019 –
март 2020, %
|
Февраль 2020 –
Март 2020, %
|
ВСЕГО
|
0,9
|
-0,7
|
Продукты питания и безалкогольные напитки
|
2,3
|
-1,1
|
Алкогольные напитки и табак
|
-2,7
|
0,4
|
Одежда и обувь
|
2,1
|
1,5
|
Жилье
|
-3,0
|
-1,0
|
Домашнее хозяйство
|
1,3
|
0,3
|
Здравоохранение
|
3,3
|
-0,1
|
Транспорт
|
0,2
|
-2,0
|
Связь
|
-1,4
|
-0,1
|
Досуг
|
5,4
|
-0,1
|
Образование и детские учреждения
|
-8,3
|
-11,3
|
Питание вне дома, размещение
|
2,7
|
0,0
|
Различные товары и услуги
|
1,8
|
0,0
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
Без паники: вирусолог рассказала свою правду о COVID-19
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук