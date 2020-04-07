Изменение индекса потребительских цен было самым маленьким за последние три с половиной года

По сравнению с мартом прошлого года товары были дороже на 0,8% и услуги — на 1,1%. Административно регулируемые цены на товары и услуги снизились по сравнению с мартом прошлого года на 3,5% и нерегулируемые цены повысились на 2,1%.

В сравнении с мартом прошлого года, на индекс потребительских цен более всего повлияло удорожание продуктов питания и безалкогольных напитков. Основную часть этого влияния составило повышение цен на свежие фрукты (на 19,4%), мясо и мясные продукты (на 5,1%). Поступаемое в дома электричество было на 13,7% дешевле, бензин — на 0,2% дороже и дизельное топливо — на 2,4% дешевле. Из продуктов питания более всего за это время подорожал рис (на 14%), но подешевели картофель (на 26%) и свежие овощи (на 12%).

В сравнении с февралем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказало подешевевшее на 4,7% моторное топливо, что составило 40% от общего изменения. Продукты питания и безалкогольные напитки были на 1,1% дешевле, а поступившее в дома электричество — на 5,1% дешевле.

Индекс потребительских цен за март отражает в основном ситуацию до объявления чрезвычайного положения, поскольку период сбора используемых в расчетах цен выпал именно на предшествующую ЧП неделю. Снижение индекса по образовательным и детским учреждениям обусловлено решением местных самоуправлений освободить в условиях чрезвычайного положения от оплаты места в детском саду.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, март 2020

Группа товаров Март 2019 –

март 2020, % Февраль 2020 – Март 2020, % ВСЕГО 0,9 -0,7 Продукты питания и безалкогольные напитки 2,3 -1,1 Алкогольные напитки и табак -2,7 0,4 Одежда и обувь 2,1 1,5 Жилье -3,0 -1,0 Домашнее хозяйство 1,3 0,3 Здравоохранение 3,3 -0,1 Транспорт 0,2 -2,0 Связь -1,4 -0,1 Досуг 5,4 -0,1 Образование и детские учреждения -8,3 -11,3 Питание вне дома, размещение 2,7 0,0 Различные товары и услуги 1,8 0,0

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