Изменение: Google будет сам удалять информацию о поисковых запросах и местоположении

Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Cирли Селиов сказала, что Google также как и Facebook обвиняли в излишнем накоплении и хранении личных данных пользователей. ”Теперь в качестве ответа на эти обвинения Google сообщил, что если пользователь изъявит соответствующее желание, его история посещений веб-страниц и другая личная информация будут удаляться автоматически”, — сказала Селиов.

”Функция Google автоматического удаления позволит пользователям выбирать между тремя и 18 месяцами, после которых данные удаляются. Автоматически удаляемые данные охватывают принадлежащие Google веб-страницы, историю пользования приложениями Android и поисковые запросы через Google, а также информацию, собранную картографическим приложением”, — пояснила Селиов.

Google обещает запустить функцию автоматического удаления в течение ближайших пары недель. Сначала по желанию пользователя удаляться будет только история посещения веб-страниц и информация о местоположении, позднее возможность, вероятно, распространится и на другие услуги Google.