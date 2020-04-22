Изготавливаете у себя дома еду и продаете? Тогда вы должны зарегистрировать свою деятельность

По словам специалиста департамента Эбе Мейтерн, сейчас многие стали изготавливать у себя на кухне пищевую продукцию и продавать ее. ”Изготовление еды в частных жилищах разрешено, но важно подчеркнуть, что о своей деятельности следует сообщить департаменту”, — отметила она.

При изготовлении продукции нужно следовать требованиям безопасности. ”В связи с этим необходимо продумать вне важные нюансы и действия, связанные с обращением с пищевой продукцией и безопасностью: составить соответствующий требованиям план самоконтроля вместе с соответствующей требованиям документацией. Определить срок годности продукции, обзавестись знаниями о пищевой безопасности и обращении с продуктами питания”, — пояснила специалист.

Когда все условия выполнены, необходимо представить департаменту извещение о хозяйственной деятельности на дому, связанной с обработкой пищевых продуктов.

При этом если помещения специально оборудованы для изготовления пищи, то уже нельзя говорить об обращении с пищевой продукции в частном жилище и следует исходить следует из требований, выдвигаемых к предприятиям, специализирующимся на обработке продуктов питания.