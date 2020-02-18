Издание: "Яндекс.Такси" работает в Эстонии с нарушением закона

Приложение Yandex.Taxi начало свою деятельность в Эстонии в мае 2018 года, но только сейчас ведомства обнаружили, что у фирмы отсутствуют необходимые бумаги, ведь Yandex.Taxi является не поставщиком услуги информационного общества, а поставщиком транспортной услуги, пишет Postimees.
Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне и Тарту. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль. В конце 2019 года сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа.
Приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.
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