Издание: "Яндекс.Такси" работает в Эстонии с нарушением закона

Yandex.Taxi запустилось в Эстонии в мае 2018 года. Воспользоваться сервисом можно в Таллинне и Тарту. Он также доступен уже в 17 странах под брендами Yandex.Taxi и Yango, включая все страны Балтии, Финляндию, Румынию и Израиль. В конце 2019 года сервис Yandex.Taxi запустился в Ида-Вирумаа.

Приложение Yandex.Taxi доступно для iOS и Android на эстонском, русском, английском и многих других языках.

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