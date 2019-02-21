Издание: Раквереский мясокомбинат отказывается от договоров с эстонскими свиноводами

Раквереский мясокомбинат является самым большим мясным производством в Эстонии, поэтому его отказ принимать местных свиней окажет влияние на весь сектор в целом.

”Не знаю, плакать или смеяться, — говорит занимающийся разведением свиней Эрмо Сепп. — Рынок перенасыщен, что приводит к снижению цен. Это заставляет задуматься — продолжать или прекратить производство”.

Последние годы для свиноводов были нелегкими: сначала санкции против России, потом африканская чума свиней. В итоге количество свиней за несколько лет снизилось примерно на 100 000 голов.

Сепп говорит, что в Европе дела у сектора не столь плохи, и что ”может быть, это когда-нибудь дойдет и до нас”.

Слухи о том, что комбинат намерен заменить все эстонское мясо финским, по словам председателя правления HKScan Estonia Анне Мере, не соответствуют действительности. ”Мы покупаем в Финляндии небольшое количество свиней из своей собственной системы HKScan и используем это мясо, помимо прочего, для изготовляемых для финского рынка товаров”, — сказала она.

Она сказала, что кроме собственных свиноферм HKScan Estonia сотрудничает и с долгосрочными партнерами, а также при необходимости приобретает у эстонских фермеров на свободном рынке дополнительных свиней.