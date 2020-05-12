Издание: государство показывает неправильные цены на лекарства
Проведенное изданием Õhtuleht исследование показало, что большая часть приведенных на сайте Больничной кассы договорных цен на рецептурные лекарства не соответствуют действительности, в связи с чем у потребителей нет возможности проверить, действительно ли они покупают в аптеке ”по лучшей цене”.
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