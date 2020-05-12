Издание: государство показывает неправильные цены на лекарства

По словам руководителя отдела лекарств и медицинского оборудования Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, отраженная в документах ценовая политика происходит из условий конкуренции на рынке лекарственных средств.

”Во-первых, таблица, которую вы смотрите, — не совсем официальная таблица. Мы создали ее несколько лет назад, когда выяснилось, что врачам необходима информация относительно того, на каких основаниях выписывать то или иное лекарство. В этой таблице более 2500 строк, и ее заполняет человек, поэтому там могут быть ошибки”, — сказал он изданию.

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