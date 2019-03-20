20.03.2019, 11:57

Из-за технической поломки задерживаются некоторые поезда Elron

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rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Из-за технической поломки поезда Elron на линии Таллинн — Тюри опаздывают некоторые поезда юго-западного направления.

Поезд из Тюри должен был прибыть в столицу в 9:37, однако, его постигла неудача. Состав встал недалеко от Мяннику, пассажиры же его поехали далее автобусом.

Ввиду произошедшего опаздывают и другие поезда данного направления, например, те, что должны были совершить свои рейсы из Таллинна в Тюри в 10:09, из Рапла в столицу — в 10:33, из Вильянди — в 8:41. Задерживается и рейс Таллинн — Пяэскюла в 10:56.

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