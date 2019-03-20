Из-за технической поломки задерживаются некоторые поезда Elron

Поезд из Тюри должен был прибыть в столицу в 9:37, однако, его постигла неудача. Состав встал недалеко от Мяннику, пассажиры же его поехали далее автобусом.

Ввиду произошедшего опаздывают и другие поезда данного направления, например, те, что должны были совершить свои рейсы из Таллинна в Тюри в 10:09, из Рапла в столицу — в 10:33, из Вильянди — в 8:41. Задерживается и рейс Таллинн — Пяэскюла в 10:56.