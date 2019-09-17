Из-за технических проблем отменены несколько прибывающих и вылетающих из Таллинна авиарейсов

Были отменены четыре прибывающих рейса: из Вильнюса, Копенгагена, Киева и Варшавы. Отменены три рейса с отправлением из Таллинна: в Варшаву, Вильнюс и Копенгаген.

Пресс-секретарь авиакомпании Nordica, которая является партнером LOT, сообщил Delfi, что рейсы были отменены по техническим причинам. Два самолета в течение вчерашнего дня оставались на земле, проблемы носили несложный характер.

Сегодня утром один из самолетов был уже в работе, ситуация должна нормализоваться в течение сегодняшнего дня.