Из-за технических проблем отменены несколько прибывающих и вылетающих из Таллинна авиарейсов
Вчера польский авиаперевозчик LOT отменил семь рейсов с прибытием в Таллиннский аэропорт или вылетом из него.
Вчера польский авиаперевозчик LOT отменил семь рейсов с прибытием в Таллиннский аэропорт или вылетом из него.
Были отменены четыре прибывающих рейса: из Вильнюса, Копенгагена, Киева и Варшавы. Отменены три рейса с отправлением из Таллинна: в Варшаву, Вильнюс и Копенгаген.
Пресс-секретарь авиакомпании Nordica, которая является партнером LOT, сообщил Delfi, что рейсы были отменены по техническим причинам. Два самолета в течение вчерашнего дня оставались на земле, проблемы носили несложный характер.
Сегодня утром один из самолетов был уже в работе, ситуация должна нормализоваться в течение сегодняшнего дня.
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