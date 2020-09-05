05.09.2020, 13:23

Из-за страха перед возможным карантином жители Эстонии устремились в латвийские магазины


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Alko 1000
Alko 1000Foto: Rauno Volmar

Из-за опасений, что правительство Латвии введет карантин для приезжающих из Эстонии, в приграничных латвийских магазинах, торгующих алкоголем, стало больше, чем обычно, покупателей из Эстонии. Большие стоянки перед магазинами заполнены машинами с эстонским номерами, передает RusERR.

Посетивший винный магазин Койт рассказал "Актуальной камере", что он приехал в Латвию за газом. "На самом деле, я приехал, чтобы поменять баллоны с пропаном. Кто знает, когда они снова появятся. В Эстонии их больше не обменивают, но с газом в деревне дешевле, на нем готовят, им отапливают", — рассказал Койт.

По словам посетителя магазина, интерес жителей Эстонии к продаваемому в Латвии алкоголю довольно большой. "Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка", — пояснил он.

По словам директора магазина SuperAlko в Айнажи Йоланты Бранта, основными покупателями магазина являются эстонцы.

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