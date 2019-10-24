Из-за слухов в Даугавпилсе клиенты Swedbank массово бросились снимать наличные

Банк Swedbank сообщает о распространении слухов в Даугавпилсе, согласно которым, стабильность этого кредитного учреждения оказалась под угрозой. В результате поздно вечером в четверг, 23 октября, даугавпилчане ринулись снимать наличные в банкоматах. Swedbank считает, что кто-то специально распространял ложную информацию, "осознавая, к каким последствиям это может привести".
О случае оповещены и Госполиция, и Служба госбезопасности, так как в уголовном законе Латвии предусмотрена ответственность за распространение ложных сведений или данных о состоянии финансовой системы страны. Целенаправленное распространение слуха велось через соцсети и мессенджер WhatsApp. Представители банка отмечают также, что по всей остальной Латвии ажиотажа со снятием денег с банкоматов Swedbank не констатировано. "Этот феномен был только в Даугавпилсе", — подчеркнули в банке.
Возможной причиной для начала волны слухов стала вчерашняя новость агентства Bloomberg о том, что американские правоохранительные органы и Европейский центральный банк (ЕЦБ) расследуют дело об отмывании денег через Swedbank. Это расследование может обойтись банку в 103 млн евро убытков в этом году.
Swedbank сейчас изучает 30 миллиардов транзакций, совершенных с 2007 по 2019 год. 15 миллиардов из них относятся к странам Балтии.
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