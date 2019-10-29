Из-за шторма без электричества остается более 14 000 домохозяйств

По состоянию на 6:45 утра вторника без электричество оставалось 14 153 домохозяйства.
Больше всего клиентов без электричества — в Пылвамаа (5107), Вырумаа (2930) и Вильяндимаа (2741).
В воскресенье по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было частично восстановлено только ближе к полуночи.
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