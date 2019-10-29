Из-за шторма без электричества остается более 14 000 домохозяйств

Больше всего клиентов без электричества — в Пылвамаа (5107), Вырумаа (2930) и Вильяндимаа (2741).

В воскресенье по всей Эстонии бушевал сильный ветер, некоторые регионы страны пострадали так сильно, что люди остались без электричества и воды. Больше всего досталось городу Выру, где электроснабжение было частично восстановлено только ближе к полуночи.