Из-за российско-украинского конфликта Тынис Пальтс потерпел крах. Теперь он живет в съемной квартире и проводит время в Facebook

Издание отмечает, что Пальтс пишет в соцсетях практически каждый день. Многие публикации касаются второй пенсионной ступени, которая, по его мнению, ”уменьшает пенсии сегодня и в обозримом будущем”.

Завтра судебный исполнитель продаст с молотка квартиру Пальтса в Рокка-аль-Маре: три комнаты, вид на море. Сейчас в ней живут его партнеры по бизнесу. Квартира обременена ипотекой в пользу Олега Осиновского. На прошлой неделе Пальтс лишился еще одной квартиры, на лице Кирику на Тоомпеа. На продажу выставлены и две недвижимые вещи на Сааремаа. Сам Пальтс проживает в съемной квартире.

”Переинвестировал”, — объясняет мужчина свои неудачи. В 2005 году после т. н. оранжевой революции он заинтересовался возможностью инвестировать на Украине и нашел живописный участок земли в Балаклаве, недалеко от крымского Севастополя. Наличие российской военной базы в Севастополе его не смутило. Тем более что имелось соглашение, по которому Россия должна была к 2017 году покинуть Украину. Также Пальтса не смутило, что исторически Балаклава представляет собой больше военный центр по типу Палдиски, нежели курорт по типу Ялты. В городском отеле даже не было чистой воды, но Пальтс мыслил глобально: на его курорте будет собственное водоснабжение. Так он взял кредит, заложил свои таллиннские квартиры, оформил векселя и приобрел на аукционе 20 гектаров земли, на которой находились разрушенные военные казармы.