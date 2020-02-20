Из-за ремонтных работ на железной дороге изменится расписание движения поездов

Эстонская железная дорога продолжит реконструкцию участка железной дороги Тапа-Тарту, чтобы в будущем нарастить скорости и сделать поездки еще более комфортными.

”2 марта начнется капитальный ремонт основного пути железнодорожного вокзала Табивере; параллельно будет также продолжено строительство пешеходного туннеля в Табивере. В ходе ремонта заменят все элементы верхнего строения пути, — рельсы, шпалы и балласт. Ремонт не окажет существенного влияния на движение пассажирских поездов, поскольку на станции останется открытым обходной путь вдоль платформы, на котором поезда смогут останавливаться. Работы продолжатся до 8 мая. Кроме основного пути станции Табивере на 2020 год запланирован ремонт межстанционного перегона Табивере-Кяркна. Эти работы начнутся в начале апреля и, согласно изначальному плану, продолжатся до конца июня”, — сказал руководитель строительной службы Эстонской железной дороги Рихо Вяткин.

Ремонтные работы, начало которых намечено на 2 марта, вызовут изменения в расписаниях движения в пределах нескольких минут на маршрутах в направлениях Тарту, Валга и Койдула. Отдельные изменения предусмотрены также в расписаниях движения Аэгвийду и Пяэскюла.

„Намеченные ремонтные работы относительно немного повлияют на расписание движения и на пассажиров. Время в пути некоторых поездов увеличится на несколько минут, зато взамен мы получим лучшую железную дорогу и движение поездов”, — подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.