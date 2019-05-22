22.05.2019, 20:55

Из-за ремонтных работ изменятся расписания движения поездов в Палдиски и Клоогаранд


rus.delfi.ee
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Из-за ремонтных работ изменятся расписания движения поездов в Палдиски и Клоогаранд
Elroni rongFoto: Ilmar Saabas

С 27 мая вводятся изменения в расписания движения поездов в направлении Палдиски и Клоогаранд. Пассажиры, направляющиеся в Палдиски, вновь будут обслуживаться поездами на протяжении всего пути следования. Пассажиры, направляющиеся в Клоогаранд, будут должны воспользоваться подменным автобусом только на участке Клооога-Клоогаранд.

„Благодаря продвижению ремонтных работ на станции Клоога, мы сможем с последней недели мая вновь на протяжении всего пути следования обслуживать поездами пассажиров, направляющихся в Палдиски. Исключением будет только утренний поезд, отправляющийся из Таллинна в 6:10: пассажиры, следующие этим поездом, будут должны пересесть на автобус в Кейла. Поскольку из-за ремонтных работ на станции Клоога можно будет использовать только один путь, то встречные составы не будут иметь возможности разъехаться, и поэтому поезда не смогут следовать в Палдиски с обычной частотой. В утренние часы пик поезда будут следовать в Таллинн почти так же, как и обычно, и железнодорожное движение будет обеспечено также в остальное время, хотя плотность движения будет все же меньше. Также мы постарались сохранить обычный график движения между Кейла и Таллинном, и, кроме того, в направлении Рийзипере”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

„Для пассажиров, следующих в Клоогаранна, также вводятся изменения. Поскольку поезда во время проведения ремонтных работ на станции Клоога смогут проезжать только в одном направлении, т.е. в Палдиски, то для того, чтобы доехать до Клоогаранда, будет необходимо в Клоога пересесть с поездов, следующих в Палдиски”, — подчеркнул менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Пассажирам с велосипедами также следует быть внимательными. В дополнение к подменным автобусам, в которые запрещено садиться с велосипедом, вводятся дополнительные ограничения на утреннем поезде Палдиски-Таллинн, прибывающем на Балтийский вокзал в 8:43, а также на поезде Таллинн-Палдиски, отбывающем вечером, в 17:20, с Балтийского вокзала.

„Ввиду технических ограничений, наложенных инфраструктурой, в часы пик мы сможем использовать составы, состоящие только из четырех вагонов. Ввиду большого количества пассажиров, мы приняли решение запретить брать с собой велосипеды на эти поезда. Просим пассажиров с велосипедами по рабочим дням выбирать иное время отправления для поездок на участке Таллинн-Лаагри. До Кейла поезда будут следовать с обычной частотой, поэтому это не должно причинить большие проблемы большей части пассажиров с велосипедами”.

Остановки подменных автобусов отмечаются табличками, раскрашенными в цвета Elron; места расположения остановок вместе с информацией об изменениях в расписании движения опубликованы на домашней странице Elron и на информационных стендах, установленных на посадочных платформах; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

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