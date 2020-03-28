Из-за птичьего гриппа в Европе погибло более миллиона домашних птиц

По словам заведующей отделом здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Хеле-Май Саммель, болезнь очень опасная. "Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 для людей опасности не представляет, но наносит большой материальный ущерб. Из-за гриппа в этих странах погибли или забиты более 1,2 млн птиц, потому что от вируса нет лечения", — пояснила Саммель.

Птичий грипп относится к числу особенно опасных болезней животных и вызывает массовое заболевание и гибель. При вспышке заболевания вводят карантин, больных и предположительно больных птиц забивают и уничтожают. Поэтому особенно важно, чтобы все птицеводы, в том числе любители, соблюдали меры биобезопасности для защиты своих птиц.

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