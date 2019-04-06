Из-за приграничной торговли государство недополучит 94,4 млн евро. Жители Эстонии станут закупаться в Латвии и сигаретами

Согласно представленному вчера весеннему экономическому прогнозу, около трети всей алкогольной продукции эстонцы приобрели в Латвии. Из-за этого Эстония недополучила около 95 млн евро, из которых 70 млн — акцизы и 24,4 млн евро — налог с оборота. Кроме того, уменьшилось количество совершаемых финнами покупок.

Отмечается, что большего роста приграничной торговли не предвидится, поскольку акцизы больше расти не будут. Однако и это означает почти 100-миллионную брешь в бюджете.

В этом году в Эстонии ужесточаются условия продажи сигарет, акцизы также вырастут как в этом, так и следующем году. Министерство финансов опасается, что теперь эстоноземельцы будут ездить за сигаретами в Латвию или покупать контрабандную продукцию. В прогнозе отмечается, что рост акцизной ставки в этом году в 10% приведет к удорожанию пачки сигарет на 8,2%.