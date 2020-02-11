Из-за политических игр цифровой налог неожиданно превратился в налог на прибыль
На позапрошлой неделе в Париже собрался расширенный состав ОЭСР, чтобы обсудить, каким образом мог бы выглядеть глобальный цифровой налог.
На позапрошлой неделе в Париже собрался расширенный состав ОЭСР, чтобы обсудить, каким образом мог бы выглядеть глобальный цифровой налог.
Если до сих пор на уровне ОЭСР обсуждалось лишь налогообложение компаний калибра Google и Facebook, то теперь меры, похожие на ”цифровой налог”, хотят применить к предприятиям, которые торгуют не только виртуальными, но и реальными товарами, пишут "Деловые Ведомости".
Изначальная идея цифрового налога заключается в том, что технологические гиганты должны будут платить налог с выручки, заработанной в соответствующем государстве. Теперь же решено пойти гораздо дальше, рассказал в эфире радио Äripäev вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.
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