Из-за пандемии коронавируса Эстония заняла рекордно высокое место в топе финансового благополучия в ЕС

Пандемия отрицательно сказалась на способности потребителей своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Эстония, впрочем, поднялась на третье место рейтинга благодаря повышению финансовой грамотности населения и его способности сберегать.

Второй год подряд рейтинг возглавляют Германия и Австрия, которые занимали первые два места и в 2019 году. В шестерку лидеров также вошли Швеция, Ирландия и Литва. Финляндия находится на 8 месте, а Латвия на 16. Из 24 европейских стран заметнее всего улучшили позиции Эстония (с 20 до 3 места) и Литва (с 23 до 6 места).

Барометр, данные для которого собирали в сентябре, еще до углубления второй волны коронавируса, дает оценку общего финансового благополучия в отношении каждой страны по трем показателям. По финансовой грамотности Эстония заняла 3 место, по сбережениям на будущее 9 место, а по оплате счетов 13 место.

”Очевидно, что COVID-19 оказывает дополнительное финансовое давление на многих европейцев и снижает уровень их финансового благополучия. Воздействие пандемии в разных странах было разным, и, безусловно, оказалось сильнее в Южной Европе. Однако страны Балтии — особенно Эстония — отличаются тем, что лучше справляются с экономическими последствиями пандемии и быстрее восстанавливаются после кризиса. Следует отметить, что в Эстонии опрос проводили в середине сентября. Пандемия никуда не исчезла, и ситуация может быстро измениться. Возможные дальнейшие ограничения и их экономическое влияние способны повлиять на ощущение уверенности потребителей” — сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии.

Около четверти респондентов признают сокращение доходов

По словам Валейки, всего 26% эстонских потребителей сообщили о сокращении доходов, тогда как средний по Европе показатель составляет 35%. В результате в рейтинге оплаты счетов Эстония поднялась на пять позиций: 82% эстонских респондентов заявили, что в течение последних 12 месяцев оплачивали счета вовремя.

Обеспокоенность потребителей своим финансовым положением из-за COVID-19 в Эстонии ниже, чем в Европе: с тем, что финансовые дела у них недостаточно хороши для спокойной жизни у нас согласны 34% респондентов, тогда как в среднем по Европе этот показатель 47%.